Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haber
Ali Göçer, Polis, Adana, 3. Sayfa

Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Adana'da ihbar üzerine bir eve giden polislere bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.

30.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:18
Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Adana'da ihbar üzerine bir eve giden polislere bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 155 Polis İmdat hattına gelen 17112. Sokak'ta bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Eve giderek kapıyı çalan polis memurlarından Ali Göçer, kapıyı açan Mehmet E. adlı şahsın bıçaklı saldırısı sonucu yüzünden yaralandı. Polis memuru Ali Göçer ve Abdulkadir Öcal, zanlıyı bacaklarına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan Ali Göçer ise arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polisi memuru Göçer'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, bacaklarından vurulan zanlı için polis ambulans istedi. Olay yerine gelen ambulansla zanlı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada olay yerine aralarında özel harekatın da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağın giriş çıkışı kapatıldı.

Zanlının şizofren hastası olduğu, daha önce de evine gelen polislere saldırdığı ve yaraladığı ileri sürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi Haber
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haber
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi Haber
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Haber
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haber
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Tarihi Kapalı Çarşı'dan yüklü miktarda altın çalındı
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Karantinada olan Zeynep Alkan, sevgilisiyle ormana giderek sarmaş dolaş poz verdi
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Acun Ilıcalı, Barış'a hakaret eden Sercan'ı sert bir dille uyardı
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Demet Şener Prens Charles
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 11:38:41. #1.14#
title