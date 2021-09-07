Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı
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Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı Erzurum'da trafik ekipleri okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerden geçmelerine yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı.

Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı

ERZURUM - Erzurum'da trafik ekipleri okul önlerinde öğrencilerin yaya geçitlerden geçmelerine yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı.

Erzurum kent merkezinde okul önlerinde Trafik Polisleri yaya geçitlerde araçları durarak çocukların yaya geçitlerinden sağlıklı bir şekilde geçmelerini sağlıyorlar. Uygulamalar sırasında kurallara uymayan araç sürücüleri hakkında ceza uygulandı.

Erzurum'un işlek geçitlerinden birisi olan Polis Amca İlkokulu önünde Trafik ekipleri okula giden çocukları yaya geçitlerinden sağlı bir şekilde geçirerek okula gitmelerine yardımcı oluyor. Kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Okul önünde okula gitmek isteyen öğrencilere yol vermeden yoluna devam etmek isteyen 3 sürücüye, yine okul önünde yaya geçidinde duraklama yapmadan geçmek isteyen 1 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin uygulaması öğrenci velileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı
Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı
Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı
Polis, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücülere ceza uyguladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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