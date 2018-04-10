Polis Vatandaşa Aşure Dağıttı

Hakkari'de, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okutularak vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce Hacı Sait Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz, şehitler için dua etti.

Programın ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Programa, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Hakkari Belediye Başkanı Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.