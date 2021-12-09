Polis tekstil çalışanlarına KADES'i tanıttı
Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Edremit ilçesinde bulunan tekstil kent ziyaret edilerek, 154 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - VAN