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Polis tekstil çalışanlarına KADES'i tanıttı

Polis tekstil çalışanlarına KADES'i tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Edremit ilçesinde bulunan tekstil kent ziyaret edilerek, 154 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - VAN

Polis tekstil çalışanlarına KADES'i tanıttı

Polis tekstil çalışanlarına KADES'i tanıttı

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