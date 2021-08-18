Polis özel harekat timleri dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis özel harekat timleri dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurlandı

Polis özel harekat timleri dualarla 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesine uğurlandı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de görevli polis özel harekat timleri, dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine gönderildi.

Gümüşhane'de görevli polis özel harekat timleri, dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine gönderildi.

Bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için görevlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünün 60 personeli için İkisu'daki Özel Harekat Şube Müdürlüğü kampüsünde uğurlama töreni düzenlendi.

Polislerin ailelerinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Vekili Kadir Alçıkaya'nın da katıldığı törende dualar edildi, kurban kesildi.

Duanın ardından polisler aileleriyle vedalaştıktan sonra otobüslere bindirilip harekat bölgesine uğurlandı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, özel harekat polislerini vatanın savunulması için İçişleri Bakanı onayıyla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurladıklarını söyledi.

Polislerin 3 tim ve 60 kişi olarak bölgeye uğurlandığı bilgisini paylaşan Taşbilek, "Allah yollarını açık etsin. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü ile devletimizin bekası için mücadele edecek kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Selametle gidip selametle gelmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis özel harekat timleri dualarla "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:10:33. #1.14#

title