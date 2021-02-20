Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

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İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı sonucu şehit düşen Erkan Gökteke'nin katil zanlısı Kadir A, Maltepe cezaevinde kendini asarak intihar etti.

İstanbul Bağcılar'da 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke; Serdar Balta ile 18 yaşından küçük olan Kadir A'yı birlikte caddede yürüdükleri sırada, yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle sivil polis aracıyla takip etmeye başladı. Aracı Serdar Balta'nın önüne kıran polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söyledi. Bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, görevli polis memurlarına birden fazla ateş etti. Polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken, Erkan Gökteke şehit oldu.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A, mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Kadir A'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.