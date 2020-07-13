Polis memuru ile anne ve babası kazada öldü KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak önde giden TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Oğuzhan Beyaz ile anne ve babası kazada öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak önde giden TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Oğuzhan Beyaz ile anne ve babası kazada öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Ankara karayolunun 50'nci kilometresi Himmetdede mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden polis memuru Oğuzhan Beyaz yönetimindeki 38 SP 060 plakalı otomobil, önde giden O.E.'nin kullandığı 81 ABD 692 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şanlıurfa'da görev yapan polis memuru Oğuzhan Beyaz ile yanında bulunan babası Bekir Beyaz ve annesi Nurten Beyaz, olay yerinde hayatını kaybetti, akrabaları E.B. ise, yaralandı. E.B., çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cesedi de otopsi için hastane morguna götürüldü. TIR'ın sürücüsü O.E. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA