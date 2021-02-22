Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı
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Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

22.02.2021 06:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 06:13
Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

Son dakika haberler... Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.

Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı. 

Olay saat 04: 30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı. Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı
Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı
Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı
Son dakika haberi: Polis kapıyı çaldı, camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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