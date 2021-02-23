POLİS DENETİMİNİDEN KAÇAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 GÖZALTI
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POLİS DENETİMİNİDEN KAÇAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 GÖZALTI

23.02.2021 04:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 04:31
POLİS DENETİMİNİDEN KAÇAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 GÖZALTI

Buğra AKAY / İstanbul DHABeşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti;  15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Fatih istikameti yönünde saat 02.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu 34 ST 939 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasından kıskıvrak yakalandı. Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

---------------Kaza yapan otomobil-Polis ekipleri-Kaçan zanlılar-Olay yeri-Olayı izleyen vatandaşlar-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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