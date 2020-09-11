Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı
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Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı

Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan polis memuruna, karantina ihlali yapınca meslektaşları tarafından 900 lira ceza kesildi.

Polis de bunu yaparsa! Karantinada olması gereken emniyet mensubu, meslektaşlarına yakalandı
11.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:17

Niğde'de korona virüs kurallarına uymayan polis memuruna 900 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru B.G. testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Evde karantina uygulamasında olması gerek polis memuru Bor TOKİ mevkiinde uygulama yapan polis ekiplerine yakalandı.

900 LİRA CEZA KESİLDİ

B.G'ye meslektaşları karantina şartlarına aykırı şekilde hareket ettiği için 900 TL idari para cezası uyguladı.

Haber Yorumları (1)
SAĞLIKÇI: suçlu kim olursa olsun cezayı ödemek zorunda askep veya polis yerinde bir karar olmuş . . sağlık bu başka bir şeye benzemek
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