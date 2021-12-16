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Polis, çocukları sevindirdi

Polis, çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'da polisler, 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunarak sevindirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polisler, 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunarak sevindirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere mensup çocukların toplumsal yaşama katılımı ve sosyal entegrasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, gelir durumuna göre tespit edilen 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunuldu. - MALATYA

Polis, çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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