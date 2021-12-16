Polis, çocukları sevindirdi

MALATYA (İHA) - Malatya'da polisler, 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunarak sevindirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere mensup çocukların toplumsal yaşama katılımı ve sosyal entegrasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, gelir durumuna göre tespit edilen 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunuldu. - MALATYA

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