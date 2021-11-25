Polis arabasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Güney Galler'de bulunan Barry kentinde skandal bir olay meydana geldi. Görevdeki polis memuru 57 yaşındaki Andrew Legg, Porthkerry Country Park'ında bir kadınla cinsel ilişkiye girerken basıldı. Olay anında görevde olan polis memuru, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, polislik görevinden istifa etti.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Andrew Legg ile kadın arasındaki mesajlaşmalar da ortaya çıktı. Kadının "Üniformalı erkekleri seviyorum" şeklindeki mesajlarına cevap veren polis memuru, kadına birçok kez özel fotoğraflarını gönderdi. İkili, parkta buluşmadan önce de birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

KADININ EVİNE DE GİTTİ

Andrew Legg'in kadınla sadece parkta ilişkiye girmediği ve üniformalı bir şekilde kadının evine gittiği de ortaya çıktı. Kadının, üniformalı erkeklerden hoşlanması nedeniyle polis memurunu sık sık evine çağırdığı ve ikilinin son çılgınlığının polis aracında cinsel ilişkiye girmek olduğu belirtildi. Fakat bu olay, polis memurunun meslek hayatının sonunu getirdi.

EMNİYETTEN ÖZÜR METNİ GELDİ





Olayın ardından acilen soruşturma başlatan ve durumun ciddiyetini kabul eden Güney Galler Polis Merkezi de memurlarının karıştığı olan nedeniyle bölge halkından özür diledi. Polis merkezi, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için çaba gösterileceğini vurguladı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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