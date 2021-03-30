Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)

Tören alanındaki polis amirleri Geçit töreni Özel harekat polislerinin halikopterle gösterisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçit törenini izlemesi ve polisleri selamlaması Tören alanındaki polis amirleri ANKARA - Polis Akademisi Başkanlığı'nda "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5.
Tören alanındaki polis amirleri
Geçit töreni
Özel harekat polislerinin halikopterle gösterisi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçit törenini izlemesi ve polisleri selamlaması
Tören alanındaki polis amirleri ANKARA - Polis Akademisi Başkanlığı'nda "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni" düzenlendi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı