Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)
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Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tören alanındaki polis amirleri Geçit töreni Özel harekat polislerinin halikopterle gösterisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçit törenini izlemesi ve polisleri selamlaması Tören alanındaki polis amirleri ANKARA - Polis Akademisi Başkanlığı'nda "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5.

Tören alanındaki polis amirleri

Geçit töreni

Özel harekat polislerinin halikopterle gösterisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçit törenini izlemesi ve polisleri selamlaması

Tören alanındaki polis amirleri ANKARA - Polis Akademisi Başkanlığı'nda "Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni" düzenlendi. (3)

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 5. Dönem Mezuniyet Töreni (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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