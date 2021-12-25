ANKARA (İHA) - Polatlı Belediyesi'nden fahiş fiyat denetimi

ANKARA - Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle, bazı temel gıda ürünlerinde, fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen ürün fiyatlarına etkisinin olmadığı iddiaları üzerine Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Fahiş fiyat denetlemesi yapan zabıta ekipleri tutanak tutarak uyarılarda bulundu.