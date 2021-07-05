Pokemon Go sistem gereksinimleri 2021! Hangi telefonlarda Pokemon Go oynanabilir?
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Pokemon Go sistem gereksinimleri 2021! Hangi telefonlarda Pokemon Go oynanabilir?

Pokemon Go sistem gereksinimleri 2021! Hangi telefonlarda Pokemon Go oynanabilir?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Pokémon GO Niantic tarafından geliştirilen ve The Pokémon Company tarafından yayımlanan, iOS ve Android tabanlı artırılmış mobil gerçeklik oyunu Pokemon Go'yu oynamak için nasıl bir telefona ihtiyaç var? Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından severek oynanan ve ülkemizde de bir o kadar popüler olan Pokemon Go mobil sistem gereksinimleri nelerdir? Pokémon Go'ya en uygun telefonlar! İşte detaylar!

Mobil oyunseverlerin en sevdiği oyunlar arasında yer alan Pokemon Go hangi telefonlarda sorunsuz bir şekilde oynanabilir? sorusu oldukça merak ediliyor. Dünyanın en popüler çizgi filmlerinden birisi olan Pokemon, mobil versiyona gelmesinin ardından milyonları telefonlara kitleyi başardı.

Pokemon Go oynamak için en iyi telefonları ararken, göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer seçenekler: ekranın boyutu nedir? Daha büyük bir ekran, Pokemon Go oyununuzun ayrıntılarını daha iyi görebileceğiniz anlamına gelir ve parmak hareketlerinize daha fazla doğruluk sağlar.

Pokemon Go, kullanıcıların Pokemon yakalamak, bir şeyler toplamak ve Gym liderleriyle savaşmak için çevrelerini keşfetmelerini teşvik eden basit konum tabanlı bir oyundur. Kulağa her ne kadar hoş gelse de, Pokemon yakalamak çok ciddi bir iştir. İşte, sizler için derlediğimiz Pokemon Go mobil sistem gereksinimleri!

POKÉMON GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

ANDROİD TELEFONLAR

  • Android 6 veya üstü
  • 720×1280 piksel tercih edilen çözünürlük (Tablet için optimize edilmemiştir)
  • Güçlü internet bağlantısı (Wi-Fi, 3G veya 4G)
  • GPS ve Konum Hizmetleri
  • Root yapılmış Android Cihazlar Pokemon Go tarafından desteklenmez

İOS TELEFONLAR

  • iPhone 6s veya üstü
  • iOS 12 veya üzeri
  • Güçlü internet bağlantısı (Wi-Fi, 3G veya 4G)
  • GPS ve Konum Hizmetleri
  • Jailbreak'li cihazlar desteklenmez
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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