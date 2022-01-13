POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı - Haberler
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POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Polatlı'daki Haymanalılar Derneği (POHADER), 16 bin 780 adet ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Polatlı'daki Haymanalılar Derneği (POHADER), 16 bin 780 adet ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

POHADER, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Polatlı'da bulunan 5 ekmek satış büfesinden aldığı 16 bin 780 adet ekmeği 4 bin kişiye ücretsiz olarak dağıttı. Yapılan yardımla ilgili konuşan Polatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay, "Sosyal devlet anlayışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Kaymakamlığımız ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar yapıyor. Bizler de Polatlı'daki Haymanalılar Derneği olarak yönetimimizle birlikte zor bir süreçten geçen vatandaşlarımıza böyle destek olmak istedik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Polatlı'da bulunan 5 adet Halk Ekmek büfesinden toplamda aldığımız 16 bin 780 ekmeği satın alarak büfelerden ücretsiz dağıttık. Bu bir başlangıç olur, örnek olur" ifadelerini kullandı.

Ekmek almaya gelen vatandaşlar, POHADER'e teşekkür etti. - ANKARA

POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

POHADER 16 bin 780 ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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