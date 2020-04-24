Podcast mercek altında: nedir, nasıl yapılır?
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Podcast mercek altında: nedir, nasıl yapılır?

PODCAST NEDİR?

24.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:39
Podcast mercek altında: nedir, nasıl yapılır?

PODCAST NEDİR?

Modern radyo programları gibi seri halinde yayımlanmış ses dosyaları... Dinleyiciler ister çevrimiçi dinleyebilir isterse de indirebilir.

NASIL UZAKTAN KAYIT YAPARIM?

Callnote adlı programın temel versiyonu kolay ve ücretsiz. Skype, Zoom üzerinden gerçekleşen görüşmeleri kaydedebiliyor. Üstelik düzenlemeler konusunda da iyi. Bunun dışında da uygulamalar var ancak yıllık abonelik ücreti isteniyor. (Onbironsekiz)

Ana kural şu: Uzaktan bağlantı yapıyorsanız buluşma zamanına sadık kalacaksınız. Salgın sonrası ekrandaki buluşmalar artacak ve dakiklik revaçta olacak!

(Adaptasyon – Onur Akmehmet)

HANGİ EKİPMAN GEREKLİ?

Telefonun mikrofonuyla ses kaydı alabilirsiniz. Sesi iyileştirme imkanları açısından verimli Audacity programı da işinize yarayacak.

Giriş seviyesinin üzerinde bir kurulum için Snopy SN-03P mikrofonu kullanabilirsiniz. Yanında profesyonel standı ve filtresiyle geliyor. (Onbironsekiz)

NEREDE VE NASIL YAYIMLARIM?

Podcast'lerinizi ücretsiz olarak Soundcloud'a yükleyebilirsiniz. Ancak bu ücretsiz üyeliğin bir kotası var. Ardından Souncloud'u Spotify, iTunes gibi uygulamalara bağlayabilirsiniz. Podcast'inizi özellikle ücretsiz uygulamalara yükleyin. (Onbironsekiz)

Dünyada en popüler uygulamaları Spotify, ApplePodcast, Google Podcast... Ancak yayıncılar kayıtlarını dağıtım uygulamaları üzerinden yüklüyor. Bu podcast'leri uygulamalara dağıtıyor.

(Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

YENİ BAŞLAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ciddiyetle şamata arasında kendinize uygun bir bölgede konsept geliştirirseniz o podcast'i hayatın ritmine daha yakın tutarsınız. (Adaptasyon – Onur Akmehmet)

Yayın esnasında zinde olmak gerek. Yorgun ve uykusuz yapılan kayıtlarda sesteki o yorgunluk ve düşüklük dinleyene yansıyor. (MedyaPod - İlkan Akgül)

Tonlamalarınız, dili kullanma beceriniz, hikaye anlatıcılığınız ve konuşma hızınız en önem vermeniz gereken noktalar. (Kanepedeyiz - Leyla ve Melda)

Kaynak: Hürriyet

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