PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3 Akılda Kalanlar paylaşıldı!
Videodaki klipler resmen yanıyor!
PUBG Mobile Türkiye hesabı, PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3'ün tamamlanmasıyla birlikte "En İyi Anlar" videosunu paylaştı.
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PMPL Türkiye Ligi Hakkında Bilgi
Ligde sırasıyla Erangel - Miramar - Erangel - Miramar - Erangel haritaları oynanıyor. Hafta içi oynanan normal maçlar haricinde hafta sonları "Süper Hafta Sonu" adı altında farklı formatta maçlar da oynanıyor. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçların sıralamaları da farklı oluyor. Lige katılan çoğu takım da ülkemizde bilinen espor organizasyonları. Buna ek olarak herhangi bir organizasyon altında oynamayıp lige katılan takımlar da var.
Süper Hafta Sonu Gün 3 sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde:
Next Rüya Gaming 593 Puan
Futbolist 472 Puan
S2G Esports 414 Puan
World of Wonders 385 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 383 Puan
Blaze Esports 358 Puan
Getso Esports 339 Puan
Digital Athletics 299 Puan
Respect Esports 299 Puan
Galatasaray Espor 282 Puan
Kaynak: Playerbros