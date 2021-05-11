PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3 Akılda Kalanlar paylaşıldı!
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PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3 Akılda Kalanlar paylaşıldı!

PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3 Akılda Kalanlar paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Videodaki klipler resmen yanıyor!

PUBG Mobile Türkiye hesabı, PMPL Türkiye Süper Hafta Sonu 3 Gün 3'ün tamamlanmasıyla birlikte "En İyi Anlar" videosunu paylaştı.

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PMPL Türkiye Ligi Hakkında Bilgi

Ligde sırasıyla Erangel - Miramar - Erangel - Miramar - Erangel haritaları oynanıyor. Hafta içi oynanan normal maçlar haricinde hafta sonları "Süper Hafta Sonu" adı altında farklı formatta maçlar da oynanıyor. Hafta içi ve hafta sonu oynanan maçların sıralamaları da farklı oluyor. Lige katılan çoğu takım da ülkemizde bilinen espor organizasyonları. Buna ek olarak herhangi bir organizasyon altında oynamayıp lige katılan takımlar da var.

Süper Hafta Sonu Gün 3 sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

Next Rüya Gaming 593 Puan

Futbolist 472 Puan

S2G Esports 414 Puan

World of Wonders 385 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 383 Puan

Blaze Esports 358 Puan

Getso Esports 339 Puan

Digital Athletics 299 Puan

Respect Esports  299 Puan

Galatasaray Espor 282 Puan

Kaynak: Playerbros

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