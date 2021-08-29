PMCO Türkiye finallerinde 3. gün tamamlandı, turnuvanın son maçları bugün!

PMCO Türkiye finallerinde son düzlük!

PMCO Türkiye finallerinde 3. gün tamamlandı, turnuvanın son maçları bugün oynanacak ve sıralama tamamen belirlenmiş olacak. Turnuvanın ilk iki gününde Regnum Catya Esports oynadığı güzel oyunlarla zirveyi hiç kaybetmemişti. Onu bir arkadan takip eden S2G Esports dün oynanan maçların ardından zirvenin sahibi olmayı başarırken Regnum Carya bir kademe alt sırada yer aldı. Turnuva sırlamasında üçüncü sıra ise yine 1907 Fenerbahçe Espor'un oldu. İşte 3. gün maçlarının ardından oluşan sıralama!

Turnuvanın gününün en skorer 5 oyuncusu ise aşağıdaki gibi sıralandı.

TIMBER - S2G Esports: 15 Ödlürme

Calse - S2G Esports: 13 Öldürme

NADFUMI - For Dreams: 9 Öldürme

Rebelion - 1907 Fenerbahçe: 8 öldümre

ZWOLF - LEGEND ESPORTS: 8 Öldürme

Kaynak: Playerbros