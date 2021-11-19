PlayStation Store Black Friday 2021 indirimleri başladı!

Kasım ayı ile birlikte birçok indirim fırsatları gelmektedir, bunlardan biri de Black Friday indirimleridir. PlayStation Store'da oyunlardan ve DLC paketlerinden %90'a kadar tasarruf edin.

PlayStation Store indirimleri 30 Kasım tarihinde sona erecek. Kategorilere göre indirime giren oyunları bulabilirsiniz. PlayStation Store'a gidip tüm fırsatları görmek için ise buraya tıklayınız.

PLAYSTATION STORE BLACK FRIDAY İNDİRİMİNDE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

FIFA 22 PS5 - 392,00 TL

FIFA 22 PS4 - 300,00 TL

FAR CRY 6 - 398,30 TL

BACK 4 BLOOD - 419,00 TL

GHOST OF TSUSHIMA - 524,25 TL

COD BLACK OPS COLD WAR - 299,00 TL

RESIDENT EVIL VILLAGE - 257,57 TL

NHL 22 PS5 - 392,00 TL

NHL 22 PS4 - 300,00 TL

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet