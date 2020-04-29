PlayStation Mağazasında Yeni İndirim Kampanyası Başladı
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PlayStation Mağazasında Yeni İndirim Kampanyası Başladı

PlayStation mağazası üzerinden indirim kampanyalarının biri bitiyor, bir diğer başlıyor. Haliyle oyun satın almak için her geçen zamanda yeni fırsatlar karşımıza çıkıyor.

PlayStation Mağazasında Yeni İndirim Kampanyası Başladı
29.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:32

PlayStation mağazası üzerinden indirim kampanyalarının biri bitiyor, bir diğer başlıyor. Haliyle oyun satın almak için her geçen zamanda yeni fırsatlar karşımıza çıkıyor. PlayStation mağazasında 90 TL'den Ucuz Oyunlar adıyla bir yeni bir kampanya daha başladı.

Bugünden itibaren 14 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Mağazasının Yeni İndirimlerinde Neler Var?

Genel olarak baktığımızda, bazı oyunlarda oldukça sağlam indirimlerin yapıldığını görebiliyoruz. Mesela Far Cry 5 ve Assassin's Creed Origins, 399 TL yerine 64 TL'ye satılıyor. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve RAGE 2 de 469 TL'den 84 TL'ye düşmüşken, Watch Dogs 2 ve XCOM 2 Digital Deluxe Edition'ı 399 TL yerine 76 TL'ye ve BioWare Paketi'ni de 319 TL yerine 69 TL'ye satın alabilirsiniz.

Bunların dışında Kingdom Come: Deliverance, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Burnout Paradise Remastered, Far Cry 3 Classic Edition, Dragon Age: Inquisition - Yılın Oyunu Sürümü, Dishonored 2, Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition ve Darksiders: Fury's Collection - War and Death, dikkat çeken diğer oyunların arasında yer alıyor.

Son olarak, halihazırda devam etmekte olan İlkbahar İndirimi ve Büyük Japon Oyunları indirim sayfalarına da göz atmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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