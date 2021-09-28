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PlayStation 5 Oyunları PS Now Sistemine Gelebilir

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PlayStation 5 Oyunları PS Now Sistemine Gelebilir

playstation-now-ps5-oyunlarini-destekleyebilir

Sony tarafından kayıt ettirilen yeni bir patent başvurusuna göre PlayStation Now artık PS5 oyunlarını destekleyebilir.

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Sony'nin yeni patentine göre Playstation 5 oyunları PS Now streaming servisine eklenebilir.

Kütüphanesindeki oyunları stream ederek veya indirerek oynatmayı sağlayan Sony'nin bulut oyun sistemi PlayStation Now'da artık oyunların PS5 versiyonları yer alabilir. Şu anda sistemde sadece PS2, PS3 ve PS4 oyunları yer alıyor, PS5 için de çıkan çapraz platform oyunların ise PS4 versiyonları sunuluyor ancak yakın zamanda bu değişebilir gibi gözüküyor.

Sony tarafından kayıt ettirilen yeni bir patent başvurusuna göre, PlayStation 5 oyunları PS Now sistemine gelebilir. VGC'nin DualShockers'tan aktardığı habere göre, patentte Sony'nin birden fazla yüksek hızlı NVMe SSD'yi bir araya getirerek aynı bilgiyi depolaması ve bu bilgileri yüksek hızla kullanıcıya ulaştırması amaçladığı gözüküyor. Patent başvurusundaki açıklamada oyunlar örnek olarak gösteriliyor. Ayrıca, birden fazla farklı SSD aracılığıyla kullanıcılara bilginin nasıl ulaştırılacağı ve bir SSD'nin aşırı yüklenmesi veya bozulması durumunda nasıl stabil performans sağlanacağı tarif ediliyor.

Eğer Sony, PlayStation 5'te bulunan SSD gibi yüksek hızlı SSD'leri streaming ağının altyapısı için kullanırsa, bu PlayStation 5 oyunlarının PlayStation Now üzerinden oynanmasının önünü açabilir.

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PlayStation Now kütüphanesinde şu anda toplamda 700 adet PS2, PS3 ve PS4 oyunu yer alıyor. Bu oyunlar PS4, PS5 veya PC üzerinden stream edilerek oynanabiliyor. Ayrıca 300'den fazla PS4 oyunu streaming yerine doğrudan indirilerek konsollar üzerinden de oynanabiliyor.

PS Now servisi şu anda Türkiye'de bulunmuyor. Sistem ABD, Kanada, belli başlı Avrupa ülkeleri, Japonya gibi sınırlı bölgelerde hizmet veriyor. PS Now servisinin 2021'in Nisan ayı itibariyle 3,2 milyon aboneye sahip olduğu açıklanmıştı.

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