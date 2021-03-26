"Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor"
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"Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor"

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

'Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor'
'Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor'
'Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor'
'Platformumuzda bir araya getirdiğimiz farklı içerik ve yapıdaki bir çok veri ihracatçımıza bütüncül bir danışmanlık hizmeti veriyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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