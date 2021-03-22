Plastik bidon ve boruları enstrüman yapıp, Dünya Su Günü'ne özel klip çektiler

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık için yerel müzisyenlerin katılımıyla plastik damacana, bidon ve su borularının enstrüman olarak kullanıldığı bir video klip hazırladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık için yerel müzisyenlerin katılımıyla plastik damacana, bidon ve su borularının enstrüman olarak kullanıldığı bir video klip hazırladı.

Keşan Belediyesi, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla suyun önemine dikkat çekmek için yerel müzisyenler ve çocukların da katılımıyla bir video klip hazırladı. Yerel müzisyenler, 'Hayat sevince güzel' adlı şarkının sözlerini değiştirerek ve plastik damacana, bidon ile su borularını enstrüman olarak kullanarak, çocukların da katılımıyla 22 Mart Dünya Su Günü'ne özel bir video klip çekti. Klibin çekimleri ise ilçedeki baraj ve gölet çevrelerinde yapıldı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip, kısa sürede çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı