Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla ortaya çıktı

07.08.2019 18:54

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde önceki gün 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakası başka bir minibüse ait çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazayla ilgili çalışma yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün plakasıyla şasi numarasının uyuşmadığını belirledi.

Yapılan kontrol sonucunda servis araçlarına tahsis edilen J serili plakanın çoğaltılarak kaza yapan minibüse takıldığını belirleyen jandarma ekipleri, minibüs sürücüsünün ehliyetine el koyup, sürücüye 15 bin lira ceza uyguladı.

Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi, araç sahibi sahtecilik suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.

Erol Y'nin kullandığı 45 J 1786 plakası taşıyan işçi servisi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi'nde karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA