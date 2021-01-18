Plajda tek başına: Annesini hatırlattı

Bordo bir mayo giyen genç kız, yanında Grandma (Büyükanne) adlı köpeğiyle günün keyfini çıkardı. Uzun siyan saçları ve fiziksel görüntüsü ise annesi Demi Moore'un 2002 yılında rol aldığı Charlie'nin Melekleri adlı sinema filmindeki plaj sahnelerine benzetildi. TEK BAŞINA KEYİFLİ BİR GÜN

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen sonra da evliliklerini bitiren Bruce Willis ile Demi Moore'un ortanca kızı Scout Willis, hafta sonunu plajda tek başına geçirdi.

KÖPEĞİ DE YANINDA 29 yaşındaki Willis'e o gün sadece Grandma (Büyükanne) adlı sevimli köpeği eşlik etti. Bordo bir mayo giyen Scout Willis, bir yandan köpeğiyle oyunlar oynarken bir yandan da kumsalda oturup bir şeyler yedi.ERKEK ARKADAŞI YANINDA DEĞİLDİ Scout Willis, bir ara cep telefonunda bir de görüntülü görüşme yaptı. Genç kadın, oturup meyve yerken bir yandan da etrafını inceledi. Willis'e o gün erkek arkadaşı Jake Miller'ın eşlik etmemesi de dikkat çekti.ANNESİNİN KOPYASI Scout Willis plajda bir ara uzun saçlarını açık bıraktı. Bu anlarda da annesi Demi Moore'un 2002 yılında rol aldığı Charlie'nin Melekleri adlı sinema filmindeki plaj sahnesini akıllara getirdi. Scout Willis, annesinin o dönemdeki görüntüsüne benzetildi.MOORE'UN BU SAHNELERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU Demi Moore de çok uzun süredir kızı Scout'un da yaptığı gibi uzun ve koyu renk saçlarıyla dikkat çekiyor.İKİSİ ÜVEY DÖRT KARDEŞİ VAR Scout Willis'in anne ve babasının evliliğinden Rumer adında 32 yaşında bir ablası ile 26 yaşında Tallulah adında bir de kardeşi bulunuyor. Babaları Bruce Willis'in ikinci evliliğinden ise iki tane de küçük kız kardeşi var.KARANTİNAYI ANNESİ VE BABASIYLA GEÇİRDİ

Scout Willis, koronavirüs karantinasını, sevgilisiyle birlikte annesi Demi Moore'un çiftliğinde geçirdi. Moore'un asistanı ve diğer kardeşlerinin sevgililerinin de katıldığı karantinaya babası Bruce Willis de eşlik etti.KÜÇÜKKENANNE VE BABASIYLA FİLMLERDE OYNADI

Scout Willis, annesinin başrolünü üstlendiği The Scarlett Lette adlı filmde küçük bir oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Daha sonra da babası Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği Bandits adlı filmde küçük bir rol üstlendi. Yine babasıyla birlikte Breakfast of Champions için kamera karşısına geçti.

Kaynak: Hürriyet