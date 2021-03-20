PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı
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PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı

20.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:50

Ağrı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, AK Partili oldukları için vatandaşların araçlarını PKK sempatizanlarının yaktığını iddia ederek, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, Ağrı'nın merkeze bağlı Fatih Mahallesinde bulunan vatandaşlara ait araçların AK Partili oldukları için yakıldığını iddia ederek görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

"HAİNLERİN ÇABALARI BOŞA ÇIKACAK"

Yıldız, Kürtlerin sözde savunucuları olduğunu iddia edenlerin Kürtlere acı ve gözyaşından başka bir şey vermediğini söyleyerek şu notu düştü:

"Ağrı Fatih mahallemizde ak davaya inanan kardeşimizin araçlarını yakan alçaklar. Siz Kürtlere acı ve gözyaşından başka bir şey vermediniz. Kürtlerin nezdinde taşeron, alçak bir terör örgütünden başka zerre-i miskal bir değeriniz yok. Alçak, ihanet şebekeleri (sözüm ona Kürtlerin savunucuları) dün akşam sırf AK Partili oldukları için vatandaşlarımızın araçlarını yaktılar. Allah'ın izniyle bu kervan hemşerilerimizin desteği ile yürüyecek. Taşeron terör örgütünün tüm alçak ve hain çabaları boşa çıkacak."

PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı
PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı
PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı
PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı
PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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