PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü Pkk'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Tunç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi.