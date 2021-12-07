PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Haberler
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PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü Pkk'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Tunç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi.

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK'NIN SÖZDE EYALET SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın sözde 'eyalet' sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi

 PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

 İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu...

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu...

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