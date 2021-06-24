PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Selçuk Kaya/İHA)

PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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