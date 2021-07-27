PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme çabaları bu kez güldürdü
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PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme çabaları bu kez güldürdü

PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme çabaları bu kez güldürdü
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların, teröristleri şirin gösterme çabası bitmek bilmiyor. Son olarak İzmir'den PKK'ya katılan ve dağa çıkan kadın teröristin, dağlarda bale yaptığı bir ana ait kare paylaşıldı.

MİT ve TSK ortaklığında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Mağaralardan başını çıkaramayan teröristler, yapılan operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Hal böyleyken PKK'ya yakın kaynaklar ise örgütü ve teröristleri şirin gösterme çabalarına devam ediyorlar.

DAĞ BAŞINDA BALE

PKK'lı teröristler, örgüt medyası üzerinden propaganda çalışmasına bu kez kadın bir teröristi alet etti. Son olarak İzmir'den terör örgütü PKK'ya katılan teröristin dağda bale yaptığı anlardan bir kare paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada da gündem oldu.

ÖRGÜTTEN KAÇAN GENÇ KIZLAR, YAŞADIKLARI KABUS DOLU GÜNLERİ ANLATMIŞTI

Öte yandan örgütten kaçan genç kızların anlattıkları ise söz konusu bale fotoğrafı ile anlatılmak istenen gibi şirin değil elbette. Örgütten kaçmayı başarıp güvenlik güçlerimize teslim olan genç kızlar, yaşadıkları işkence ve tecavüz dolu günleri sıklıkla anlatıyor. Dağda erkeklerin tecavüzüne uğrayan kadınlardan hamile kalanlarının öldürüldükleri; sık sık şiddet gördükleri ve insani değerlerden çok uzak yaşadıkları terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koymuştu.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (3)
HAKAN ARSLANOĞLU: O balerin askerler tarafından sağ yakalansın askerimiz ona daha hızlı balerin olmasını öğretir. o kadar hızlı döner ki dönmekten başı ağrır..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN : Soğan Lake Ballet
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KARGOCU: PÖH ,JÖH,BORDO BERELİLER,İHALAR, SİHALAR, VS VS YANİ KISACA TSK SİZE ÖYLE BALE YAPTIRIRKİ ZEVKTEN DÖRT KÖŞE OLUSUNUZ.
Cevap Yaz 4 26 Yayından Kaldır
500
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