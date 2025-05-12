PKK kendini feshetti mi? PKK kendini feshederse ne olacak?

Pkk kendini feshederse ne olacak? sorusu, bu gelişmenin toplumsal, siyasal ve güvenlik boyutlarını merak eden vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu gelişme, hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, PKK kendini feshetti mi? PKK kendini feshederse ne olacak?

PKK KENDİNİ FESHETTİ Mİ?

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresinin kararlarını açıkladı. PKK, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurdu.

9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki farklı alanda birbirine paralel olarak yapılan kongrede "Abdullah Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındığı" kaydedilmiş ve sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. PKK sonuç bildirgesinde, "Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Bildirgede, "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.