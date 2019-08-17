Pitbullun saldırısına uğrayan hamile kedi kurtarılamadı

17.08.2019 08:58

Bursa'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan hamile sokak kedisi kurtarılamadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen feci olayda Pitbull cinsi köpek, hamile kediye saldırdı. Hayvansever Furkan Selim Çetin, yaralanan kediyi tedavisi için veterinere götürdü. Talihsiz kedi saatler sonra hayatını kaybetti.

Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda sahibi tarafından gezdirilen Pitbull cinsi köpek, önüne çıkan hamile kediye saldırdı. Köpeğin sahibi ve hayvansever Furkan Selim Çetin tarafından kurtarılan kedi hemen ilçedeki veteriner hekimliğine getirildi. Veteriner hekim Mehmet Sayılır, yaralı ve korkmuş olan kediye ilk müdahalesini yaptı. Karnında diş izleri bulunan kedi saatler sonra öldü. - BURSA

Kaynak: İHA