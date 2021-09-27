PİRLİBEY MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ

NAZİLLİ, AYDIN (Habermetre) - Aydin Büyüksehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdügü yol yapim çalismalarina tüm hiziyla devam ediyor. Sürücülerin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için gece gündüz demeden çalisan Fen Isleri Dairesi Baskanligi ekipleri, son olarak Nazilli'de önemli bir hattin yapimini tamamladi.

Nazilli'nin Pirlibey ve Hamzalli mahalleleri arasindaki 3. 5 km uzunlugundaki yolun yapimi tamamlanarak ulasima açildi. Ilk olarak yolun daha kullanisli hale getirmek için genisletme çalismasi yapan ekipler, daha sonra sathi kaplama ile yolu tamamladi.

ASKI'den Pirlibey'e müjde

Yol çalismasi tamamlanan Pirlibey Mahallesi'ne bir müjde de Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi'nden geldi. Ihalesi bugün gerçeklestirilen kanalizasyon ve içme suyu altyapisi yapim isinde, Pirlibey Mahallesi'ne kanalizasyon sebekesi yapilacak ve içme suyu sebekesi komple yeniden yapimi gerçeklestirilecek. Bu çalismalarin ardindan ise yollarda asfaltlama çalismasi yapilacak.

"Pirlibey Mahallesi adina Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na tesekkür ediyorum"

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun oldugunu ifade eden Pirlibey Mahalle Muhtari Mustafa Kaner, "Biz talebimizi ilettikten sonra olumlu yönde yanit aldik ve burada önce yol genisletme çalismasi baslatildi. Daha sonra sathi kaplama çalismasinin da tamamlanmasiyla birlikte yolumuz daha güvenli ve iyi bir hale geldi. Yapilan hizmet nedeniyle Pirlibey Mahallesi adina Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na tesekkür ediyorum. " dedi.

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