Piraziz'de öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı
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Piraziz'de öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı

20.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:34
Piraziz'de öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı

Piraziz ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce başlatılan "Piraziz'de ve Köylerinde Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Piraziz ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce başlatılan "Piraziz'de ve Köylerinde Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında 250 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Metin Öztürk, Gökçeali Köyü İlkokulu ve Ortaokulu, Bozat Bölge Yatılı Ortaokulu, Akçay Köyü Anaokulu ve İlkokulunda toplamda 250 öğrenciye giysilerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Öztürk, kampanyada çocukların ailesinin yapısını irdelemediklerini belirterek, "Çocuklar arasında ayrım yapmadık, hepsine eşit davrandık. Onların gözlerindeki mutluluğu, yüzündeki tebessümü ben gördüm ve şahit oldum. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımız ortaya çıkmıştır. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir." dedi.

Kampanyaya destek olan yurt içi ve yurt dışındaki tüm hemşerilerine teşekkür eden Öztürk, dernek olarak bu tür çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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