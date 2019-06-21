Pink Floyd'un solisti David Gilmour'un gitarı 23 milyon TL'ye satılarak rekor kırdı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un gitarist ve solisti David Gilmour'a ait 127 gitarlık koleksiyon, yapılan müzayedede toplamda 21 milyon dolara alıcı buldu. Koleksiyonda bulunan bir gitar ise 3 milyon 975 bin dolar satış fiyatıyla rekor kırdı.

Gilmour'un yaklaşık yarım asır boyunca kullandığı 1969 yapımı Black Fender Stratocaster ise 3 milyon 975 bin (yaklaşık 23 milyon TL) dolara satıldı ve 'bir gitara ödenen en yüksek ücret rekoru'nu kırarak tarihe geçti. Söz konusu gitar Pink Floyd'un Money, Shine On You Crazy Diamond ve Comfortably Numb adlı ünlü şarkıların kayıtlarında kullanılmıştı. Euronews.com'da Görüntüle