Pınarhisar'da güneş enerjisi santrali kurulacak - Haberler
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Pınarhisar'da güneş enerjisi santrali kurulacak

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Pınarhisar'da güneş enerjisi santrali kurulacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 800 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacağını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, 800 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacağını bildirdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisar'ı yenilenebilir enerji ile tanıştıracaklarını söyledi.

Santralin arıtma tesisi yanına kurulacağını ifade eden Talay, ihalesinin gerçekleştirilerek bu ay içinde çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Projenin 2 ay içinde tamamlanacağını aktaran Talay, "800 kw olarak tasarladığımız projemizin yatırım bedeli yaklaşık olarak 7 milyon 850 bin lira olarak gerçekleşecek. Bu yatırım ile 4 yıl gibi bir sürede elde edeceğimiz elektrik finansman getirisi ile projemiz kendi kendini karşılayacak. Daha sonrasında belediyemize düzenli bir şekilde aylık 250 bin lira civarında aylık getiri sağlayarak ilçemizin gelişimi için hazırladığımız projelere ekonomik katkı sağlayacak. Pınarhisarımızı yenilenebilir enerji ile tanıştıracak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pınarhisarımıza hayırlı olsun."

Pınarhisar'da güneş enerjisi santrali kurulacak

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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