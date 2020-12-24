Pınar Tezcan'ın kızı büyüdü! İşte son hali
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Pınar Tezcan'ın kızı büyüdü! İşte son hali

24.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:17
Pınar Tezcan'ın kızı büyüdü! İşte son hali

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden birisi olan eski manken Pınar Tezcan Özçapkın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

2 yaşındaki kızı Kızı Doğa ile birlikte yılbaşı alışverişine çıkan sosyetik güzel bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Zorlu AVM meydan katında bulunan 'Yeni Yıl Köyünü de gezmeyi ihmal etmeyen Pınar Tezcan ve kızı Doğa, alışveriş sonrasında vale noktasında ki araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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