Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'dan 'ilk görüşte aşk' açıklaması

Milliyet'ten Umut Ünver'in haber ine göre; Kanal D' ekranlarının çok sevilen dizisi 'Yargı'da Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz, oyuncu sevgilisi Yiğit Kirazcı'yla önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Hayli keyifli oldukları görülen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Kahvaltıya geldik bir mekana... Kahvaltı sonrası yürüyelim dedik, sizinle karşılaştık. Hiç karşılaşacağımızı düşünmemiştik" diyerek, espri yapan Deniz, 'Yargı'nın başarısından bahsetti. Güzel oyuncu, "Çok güzel gidiyor, reytinglerimizde artıyor o yüzden çok mutlu oluyoruz. Gerçekten seyirci oyun oynamayı seviyormuş ve şimdi tekrar bir düğüm açıldı dizide... Arkadaşlarımız sürekli yazıyor, 'kim o ceset falan?' İzleyici onu çok sevdiği için seyirci umarım artarak devam edecek" dedi.

28 yaşındaki Deniz, muhabirlerin "Dizinin bu kadar başarılı olmasını bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum açıkçası, o yüzden çok mutluyuz o yüzden" yanıtını verdi. 'Aşkın Kıyameti' filminde birlikte oynayan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikiliden Deniz, kendisinden 10 yaş büyük Kirazcı ile ilişkileriyle alakalı da konuştu. Oyuncu, "Her şey çok yolunda" dedi.

Şimdilerde 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Kirazcı,"Ben etkilemedim, normal kendimiz olduk. Anlaşıyoruz gülüp eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. Deniz ise "İlk görüşte aşk değil miydi?" sorusuna, "Ben biraz iş kolik olduğum için sadece o an işime odaklıyım. Yiğit'le zaman geçirdikçe birbirimizle nasıl iyi anlaştığımızı gördük, sonra sevgili olduk zaten" cevabını verdi.