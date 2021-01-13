Pınar Altuğ: Kızım Su okullu oyuncu olacak
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Pınar Altuğ: Kızım Su okullu oyuncu olacak

13.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:28
Pınar Altuğ: Kızım Su okullu oyuncu olacak

Pınar Altuğ önceki gün Bebek parkında hem yürüyüş yaptı, hem sahilde oturdu.

Pınar Altuğ önceki gün Bebek parkında hem yürüyüş yaptı, hem sahilde oturdu.  Ünlü oyuncu "Kızınız Su, sizin gibi oyucu olmak istiyor mu" sorusuna şu yanıtı verdi:  Pınar Altuğ önceki gün Bebek parkında hem yürüyüş yaptı, hem sahilde oturdu.

Ünlü oyuncu "Kızınız Su, sizin gibi oyucu olmak istiyor mu" sorusuna şu yanıtı verdi:  "Biz Su ile bir reklam filminde oynadık. Çocukluğundan beri setlerde büyüyen Su, oyunculuk yapmak için hevesli. Ama benim gibi alaylı değil okullu olur. Ben gücüm yettiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok şanslıyım ki Tamer Karadağlı gibi bir partnerle çalıştım ve bana hiç üstten bakmadı. Bana hep destek oldu. Keza Volkan Severcan, Zeyno Günenç özel bir yerdedir."

Altuğ, "Tamer Karadağlı, 'Sosyal medyası kuvvetli olan oyuncular daha çok tutuluyor' dedi. Sanatçılar pek rol bulamıyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Şimdi ünlü olmak çok kolay. Bilinirlik birçok insanın başını döndürüyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok bilinir oluyorlar. Bu arada hiç kimseyi suçlamıyorum. Şöhret eğlenceli bir şey."

Kaynak: Hürriyet

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