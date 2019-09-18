Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu

18.09.2019 00:09

THY, üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında yaş sınırını 35'den 30'a indirmişti. 30 yaşını aşmış fakat pilot olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki göstererek, konuyu Twitter'da #duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu.

YAŞ SINIRININ TEKRAR 35 OLMASINI İSTEDİLER

THY tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlanan pilot yetiştirme ilanında başvuru için 35 olan yaş sınırı, yeni ilanda 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olma şartı olarak güncellenmişti. En az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olurken pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan yaş sınırının tekrar 35'e çıkarılmasını talep etmişti. Fakat talep karşılık bulmamıştı. Bunun üzerine 30 yaşını aşmış THY pilotu olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstererek konu Twitter'da TT yaptı. Pilot olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.

İşte konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar: