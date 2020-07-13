Piknikçilerin akın ettiği İmrahor Gölü ve çevresi çöplüğe döndü Piknikçiler dün, Arnavutköy İmrahor Gölü ve çevresine akın etti.

Piknikçiler dün, Arnavutköy İmrahor Gölü ve çevresine akın etti. Doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen vatandaşlardan geriye yığınla çöp kaldığı görüldü.

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen piknikçiler dün, Arnavutköy, İmrahor Gölü ve çevresine

akın etti. Normalleşme süreci ile birlikte evlerinde sıkılan ve doğa ile iç içe piknik yapmak isteyen vatandaşlardan geriye yığınla çöp kaldığı görüldü. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri köylüler temizlemeye çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA