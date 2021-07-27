Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir?
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Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir?

Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir?
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Bu akşam ATV ekranlarında saat 20:00'da ekranlarda olacak Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir? Pi'nin Yaşamı filmi nerede çekildi? Tüm detaylar haberimizde.

2012 ABD macera-drama filmidir. 2001 yılında Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlamadır. Yönetmenliğini Ang Lee, uyarlama senaryosunu David Magee'nin yer aldığı Pi'nin Yaşamı filmi oyuncuları kimler? Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir?

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU OYUNCULARI

Suraj Sharma rolü Piscine Molitor "Pi" Patel, yaş 16

Irrfan Khan rolü Pi, yetişkin

Ayush Tandon rolü Pi, yaş 11/12

Gautam Belur rolü Pi, yaş 5

Tabu rolü Gita Patel, Pi'nin annesi

Adil Hussain rolü Santosh Patel, Pi'nin babası

Gérard Depardieu rolü Aşçı

Po-Chieh Wang rolü Tayvanlı denizci

Rafe Spall rolü Yazar

Shravanthi Sainath rolü Anandi, Pi'nin gençlik aşkı

Andrea Di Stefano rolü Rahip

Vibish Sivakumar rolü Ravi Patel, Pi'nin büyük abisi, yaş 18/19

Mohamed Abbas Khaleeli rolü Ravi, yaş 15

Ayan Khan rolü Ravi, yaş 8

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez.Pi bir filikanın içindedenizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.

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