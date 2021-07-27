Pi'nin Yaşamı filmi konusu ne? Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler?
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Pi'nin Yaşamı filmi konusu ne? Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler?

Pi'nin Yaşamı filmi konusu ne? Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler?
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Yönetmen koltuğunda Ang Lee'in oturduğu, senaryosunu David Magee ve Yann Martel'in kaleme aldığı Pi'nin Yaşamı filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarından film severlerle buluşuyor. 2012 yılında vizyona giren macera ve dram türündeki Pİ'nin Yaşamı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir? Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler?

2012 yılında vizyona giren Pi'nin Yaşamı filminin konusu ve oyuncuları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Orijinal adı ''Life of Pi'' olan yapımda, Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi konusu nedir?Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır.

Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır.

Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez.

Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır.

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ OYUNCULARI

• Suraj Sharma

• Irrfan Khan

• Adil Hussain

• Tabu

• Rafe Spall

• Gerard Depardieu

• Ayush Tandon

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