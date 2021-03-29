Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı
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Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene yüzünü Fransız Askısı olarak bilinen yöntemle gerdiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. Yayınladığı fotoğrafta Photoshop'u fazla kaçıran şarkıcıyı ilk bakışta görenler tanıyamadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan 58 yaşındaki Seda Sayan, aylardır yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Yüzünü gerdiren ve dudaklarını dolgunlaştıran Sayan, bambaşka biri oldu.

İLK BAKIŞTA KİMSE TANIYAMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan, son olarak kadın arkadaşlarıyla masa başında çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Ev haliyle dikkat çeken Sayan'ın yüzündeki değişimleri görenler ise adeta tanıyamadı. Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan için "Resimdeki Seda Sayan'ı bulun", "Photoshop konusunda Nirvana'ya ulaştın", "Seda gitmiş yerine robotu gelmiş" ve "Seda Sayan'ı çok sonra tanıdım" gibi yorumlar yaptı.

İşte Seda Sayan'ın son pozu:

Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:22:24. #1.15#
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