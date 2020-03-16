Peyzaj çalışmaları devam ediyor Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'da kentin daha yeşil, düzenli ve estetik görünümüne katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın tarihi ve kültürel öneminin farkındalığıyla hizmet üreten HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Dörtyol'daki Özerli ve Onbaşı kavşakları ile Ali İhsan Bölükbaşı Bulvarı'nda peyzaj çalışması gerçekleştirdi. İlçenin merkezi noktasındaki iki kavşağı göze hitap edecek şekilde düzenleyen ekipler, yeni kavşakları vatandaşların beğenisine sundu. Kaynak: Bültenler