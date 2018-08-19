Pestil ve Köme İşlemeli Gelinlik İlgi Gördü

Gümüşhane'de düzenlenen 10. Lames Bilim Kültür ve Sanat Şenliği'nde sergilenen pestil ve köme işlemeli gelinlik katılımcılardan ilgi gördü.

Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü'nde, Zigana Doğa Okulu ve Zigana Köyü Çevre Koruma, Turizm ve Dayanışma Derneğince organize edilen şenlikte katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Katılımcılara yörede "lames" olarak adlandırılan gözlemelerden ikram edilen şenlikte konuşan Zigana Doğa Okulu Başkanı Savaş Aydın, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bu güzelliklerin korunması ve turizme kazandırılması için gayret gösterdiklerini dile getiren Aydın, "Turizm yöre halkına, kültürüne, doğasına saygı ile yapılıyorsa buna ekoturizm diyoruz. Eğer bu birlikte yapılmıyorsa bunun adı ekoturizm olmuyor." dedi.

Konuşmaların ardından Gümüşhane Belediyesi halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu şenlikte, tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak tarafından kentin coğrafi işaretli ürünlerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan pestil ve köme süslemeli gelinlik katılımcıların beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, Manken Esra Akaydın tarafından taşınan gelinlikle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Benim için farkı bir deneyim oldu"

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklama yapan manken Akaydın, Türkiye'de ilk defa pestilden bir gelinlik taşıdığını ve bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kendisine teklif geldiğinde bunu ilginç bulduğunu ve kabul ettiğini ifade eden Akaydın, "Podyumda hiç böyle bir kıyafet giymemiştim. Benim için farkı bir deneyim oldu." diye konuştu.

Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak ise pestil ve köme işlemeli gelinlik ile dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini savunarak, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünlerine destek vermek amacıyla böyle bir tasarım yaptıklarını vurguladı.

Şenliğe, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Kaymakamı Furkan Berber, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın ve davetliler katıldı.