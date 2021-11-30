Peşaver'in ilk köpek barınağı
AA / Hasnain Ali - Haberler | Güncel
Köpek barınağından detaylar Yaralı hayvanların tedavisinin yapılması Masood'un köpekleri beslemesi Zeba Masood ile röportaj Pakistan Peşaver'de 'Şanslı Hayvanları Koruma Barınağı' 59 yaşındaki Zeba Masood tarafından şehrin ilk köpek barınağı olarak kuruldu.
Köpek barınağından detaylar
Yaralı hayvanların tedavisinin yapılması
Masood'un köpekleri beslemesi
Zeba Masood ile röportaj Pakistan Peşaver'de 'Şanslı Hayvanları Koruma Barınağı' 59 yaşındaki Zeba Masood tarafından şehrin ilk köpek barınağı olarak kuruldu. Hayvan hakları dernekleri tarafından da desteklenen barınak yaklaşık 300 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Barınak büyük ölçüde kendi kendini finanse etse de bazı masraflar ise hem dernekler hem de Masood'un babasına ait olan özel bir mühendislik üniversitesi tarafından karşılanıyor.