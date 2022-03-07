PES 2017 sistem gereksinimleri neler? PES 2017 kaç GB?
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Hideo Kojima'nın hala Konami için çalıştığı yıllarda piyasaya sürülen PES 2017'nin sistem gereksinimleri araştırılıyor. Konami Digital Entertainment'ın geliştirip yayınladığı Pro Evolution Soccer 2017 sistem gereksinimleri neler? PES 2017 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Pes 2017 olarak bilinen Pro Evolution Soccer 2017, PES serisinin 16'ncı oyunudur. 25 Mayıs 2016'da piyasaya sürülen PES 2017 PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 ve PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. Oyuncuların merakla araştırdığı PES 2017 sistem gereksinimleri neler? PES 2017 kaç GB? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 ve üstü
- İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon II X2 240
- RAM: 1 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon X1600
- Gerekli Depolama Alanı: 9 GB
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 ve üstü
- İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD Phenom II X4 925
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4850
- Gerekli Depolama Alanı: 9 GB
Pro Evoulation Soccer 2017'yi oynayabilmeniz için 9 GB'lık boş alan gerekmektedir.