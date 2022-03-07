Pes 2017 olarak bilinen Pro Evolution Soccer 2017, PES serisinin 16'ncı oyunudur. 25 Mayıs 2016'da piyasaya sürülen PES 2017 PC, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 ve PlayStation 4 için piyasaya sürüldü. Oyuncuların merakla araştırdığı PES 2017 sistem gereksinimleri neler? PES 2017 kaç GB? İşte detaylar…

PES 2017 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 ve üstü

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon II X2 240

RAM: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon X1600

Gerekli Depolama Alanı: 9 GB

PES 2017 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 ve üstü

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD Phenom II X4 925

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4850

Gerekli Depolama Alanı: 9 GB

PES 2017 Kaç GB?

Pro Evoulation Soccer 2017'yi oynayabilmeniz için 9 GB'lık boş alan gerekmektedir.