: Pervari'de çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

27.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:16

Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Köprüçay köyünde akraba olan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgada Fuat Çiftçi (60), tüfekle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftçi'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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