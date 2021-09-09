Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
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Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı

Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Mali İşler Şube Müdürlüğü görevini yürütmekteyken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Personel Şube Müdürü olarak atanan İsmail Eker yeni görevine başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde Mali İşler Şube Müdürlüğü görevini yürütmekteyken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Personel Şube Müdürü olarak atanan İsmail Eker yeni görevine başladı.

Personel Şube Müdürlüğü görevine başlayan İsmail Eker'e, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ile birlikte "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Şube Müdürü Eker'i tebrik eden Bölge Müdürü Keskin, Kütahya'daki çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek, güzel bir çalışma ortamı temennisinde bulundu.

Müdür İsmail Eker, Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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